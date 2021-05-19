Кабмин 20 мая рассмотрит поправки в закон об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ под председательством Михаила Мишустина в четверг, 20 мая, рассмотрит законопроект о внесении изменений в статью 9 федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

Как сообщила пресс-служба кабмина, принятие этого документа "направлено на урегулирование вопросов, связанных с определением источников финансового обеспечения массовой вакцинации против новой коронавирусной инфекции и контролем за эпидемическим процессом для стабилизации ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Российской Федерации".

Кроме того, министры обсудят изменения в Налоговый кодекс РФ. Предлагаемые поправки позволят сократить те издержки, которые несут организации, производящие вакцину для профилактики коронавируса. Документ подразумевает предоставление налогоплательщикам права заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость.

Кабмин также примет решение о выделении Роспотребнадзору из резервного фонда правительства РФ в 2021 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на производство тест-систем для выявления новой коронавирусной инфекции. В пресс-службе уточнили, что проект акта направлен на сохранение жизни и здоровья населения Российской Федерации в условиях пандемии коронавируса.