Лавров в Исландии примет участие в министерской встрече Арктического совета

РЕЙКЬЯВИК, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг примет участие в министерской встрече Арктического совета, которая пройдет в Исландии в очном формате.

Руководители внешнеполитических ведомств восьми приарктических государств - Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии и Швеции - 20 мая встретятся в Рейкьявике для того, чтобы обсудить возможности дальнейшего развития сотрудничества в этом регионе, а также шаги по поддержанию в Арктике мира и стабильности. Стороны также проведут откровенный разговор относительно существующих проблем и, как следствие, способах снижения любых рисков.

Как ожидается, на полях мероприятия Сергей Лавров проведет несколько отдельных двусторонних встреч.

Россия принимает председательство

Для Москвы предстоящая министерская встреча важна как минимум по двум причинам. Во-первых, она проходит в юбилейный для форума год - в 2021 году Арктический совет отмечает свою 25-ю годовщину. Во-вторых, заседание ознаменует завершение двухлетнего председательства Исландии в объединении и переход его к российской стороне.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее утвердил концепцию российского председательства и план мероприятий на 2021-2023 гг. Так, приоритетными направлениями сотрудничества Москвы с партнерами по форуму станет повышение уровня жизни коренных малочисленных народов Севера, охрана арктической окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие региона и укрепление роли Арктического совета. Большая часть мероприятий по плану должна пройти в северных российских городах: Якутске, Салехарде, Мурманске, Архангельске и Сыктывкаре.

Примечательно, что в последнее время Россия уделяет особое внимание развитию Арктики. В частности, был сделан ряд шагов для привлечения инвестиций в регион, среди которых снижение ставки по льготным кредитам на проекты. Президент России Владимир Путин также утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.

Вместе с тем, российская сторона остается открытой для сотрудничества с другими странами по экономическому развитию Арктики, улучшению качества жизни людей и реализации новых инвестиционных проектов.

Претензии ес

Россия, как и остальные страны - члены Арктического совета, традиционно выступает за взаимоуважительный диалог участников и против конфронтации. Однако сегодня у сторон накопились некоторые претензии друг к другу.

В первую очередь они касаются военного противостояния и, как следствие, нарастания потенциальных угроз в регионе. Западные партнеры не раз "причитали" из-за шагов Москвы, якобы направленных на повышение военной активности в Арктике - волнение у них вызывает укреплении Россией баз и аэродромов в регионе. Между тем, российская сторона отмечает, что не рассматривает арктическое побережье в качестве театра военных действий, а подобные действия считает законными, так как они проводятся исключительно на территории РФ.

Одновременно в Арктике растет активность стран - членов НАТО. Так, Норвегия настаивает на необходимости увеличения континента альянса в регионе. В Москве в этой связи не исключают, что риск гонки вооружений в регионе существует, и готовы учитывать это в своем военном планировании.

Сотрудничество

Вместе с тем в России уверены, что эти разногласия можно решить с помощью диалога.

Сергей Лавров в своих выступлениях не раз упоминал российское предложение о возобновлении деятельности механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооруженных сил стран - членов Арктического совета, который был заморожен около семи лет назад. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Николая Корчунова, подобные контакты военных позволили бы снизить уровень напряженности, предотвратить возникновение недопонимая и конфликтных ситуаций.

За диалог выступает и американская сторона - исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Марша Берникэт в ходе состоявшегося на днях телефонного брифинга сообщила журналистам, что Соединенные Штаты намерены сотрудничать с Россией по всему спектру вопросов в рамках ее председательства в Арктическом совете. Более того, в Вашингтоне рассчитывают, что Арктика станет более открыта для торговли и транзита.

В Москве также отмечают возрастающий интерес международного бизнеса к развитию Северного морского пути (СМП) и практическим проектам, которые связаны с его использованием. Как отметил Корчунов, иностранные инвесторы проявляют большой интерес к этой транспортной артерии, которая позволяет доставлять на внешний рынок производимую и добываемую в арктической зоне продукцию.

Интерес к сотрудничеству с российскими коллегами выражает и Береговая охрана США. По словам ее представителя, командующего Карла Шульца, Вашингтон выступает за проведение совместных учений в рамках Арктического форума береговой охраны, созданного в 2015 году, так как это помогает лучше понимать проблемы региона и находить их прагматическое решение.