Эксперты клуба "Валдай" обсудят в Казани общее будущее России и стран Центральной Азии

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Вторая конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира - совместный путь в будущее" открывается в четверг в Казани.

Выездные мероприятия давно стали регулярной практикой для Валдайского клуба. Его конференции проходили и в европейских, и в азиатских столицах. Российские города также часто предоставляют площадки для валдайцев. Выбор на Казань пал неслучайно. По словам организаторов, Поволжье, Урал и Западная Сибирь с исторической, цивилизационной и экономической точки зрения в наибольшей степени развернуты к Центральной Азии. Конференция должна стать логическим продолжением посвященного этому региону заседания клуба в ноябре 2019 года в Самарканде.

Форум, который соберет более 60 экспертов из 16 стран в здании Национальной библиотеки Республики Татарстан, продлится два дня и пройдет преимущественно в очном режиме. На открытии к участникам и гостям обратятся президент Татарстана Рустам Минниханов и замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Среди представителей стран Центрально-Азиатского региона, участвующих в конференции, советник министра экономики Киргизии Нургуль Акимова, помощник президента Казахстана, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин, первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Акрамжон Нематов. Кроме того, в дискуссиях примут участие ставшие фактически друзьями клуба экс-президент Афганистана Хамид Карзай и старший советник министра иностранных дел Ирана, директор Института исследований Ирана и Евразии, экс-посол в Москве Мехди Санаи.

Восполняя пробелы

По мнению организаторов конференции, обсуждению на экспертном уровне Центральной Азии и ее внутренних процессов долгое время уделялось недостаточное внимание. Валдайцы стремятся восполнить этот пробел и, предоставляя площадку для диалога, задать тон разговору интеллектуалов из России и стран региона.

В клубе указывают, что отношения с ближайшими соседями всегда были одним из внешнеполитических приоритетов России, и призывают не зацикливаться на идее, что РФ и центральноазиатскую "пятерку" (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) связывает лишь советское прошлое. Они подчеркивают, что сегодня фундамент отношений основан на созданных совместными усилиями за прошедшие 30 лет таких организациях, как ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ, и на двусторонних треках.

Клуб анонсировал запланированный на конец 2021 года выход доклада о политике России в отношении постсоветского пространства в течение последних 30 лет. Предстоящая конференция призвана стать своего рода источником идей и суждений для этого труда.

Единая зона безопасности

Вопросы безопасности и борьбы с терроризмом также входят в область общих интересов России и стран Центральной Азии с учетом близости к региону, подверженному политическому радикализму. В Москве регулярно выражали озабоченность нерешенной проблемой иностранных боевиков-террористов.

В частности, это касается Афганистана, где уже десятилетиями сохраняется нестабильная обстановка, которая несет угрозы и для соседних стран. Более того, решение США вывести свои войска из страны, с одной стороны, может помочь урегулированию в исламской республике, с другой - сулит возникновение вакуума безопасности. С этим придется считаться странам Центральной Азии. Вне всякого сомнения, этот вопрос окажется в фокусе внимания делегатов.

Сотрудничество в цифрах

Россия сегодня сохраняет позиции основного экономического партнера центральноазиатских стран, несмотря на смещение баланса сил мировой экономики в сторону Китая, сложную конъюнктуру санкционных и торговых войн, обострение протекционизма, а также общее замедление глобальной торговли. Она остается крупнейшим инвестором в экономику стран региона, где функционирует более 10 тысяч российских и совместных предприятий, а рынок труда РФ представляет особый интерес для граждан центральноазиатских республик.

Существенный фактор - вызванная распространением коронавирусной инфекции пандемия. РФ и ее партнерам еще предстоит выработать шаги по преодолению ее последствий, однако и на этом фоне им удавалось находить возможности для сотрудничества. В частности, с декабря прошлого года Россия наладила производство вакцины от коронавируса "Спутник V" в Казахстане, на данный момент прорабатывается возможность открытия таких локальных производств в Узбекистане и Киргизии.

Ожидается, что участники обсудят, как Россия и центральноазиатские страны прошли стресс-тест пандемии, как развиваться вместе в постковидный период и как не упустить открывающиеся для них окна возможностей мировой экономики.