Путин 21 мая примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет в пятницу, 21 мая, участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в формате видеоконференции. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Кремля.

"Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление ее последствий в социально-экономической сфере", - говорится в сообщении Кремля.

Там отметили, что в ходе заседания совета планируется обсудить основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021-2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС, а также принять решения, направленные на повышение эффективности функционирования единого союзного рынка.

Высший Евразийский экономический совет является главным руководящим органом ЕАЭС, в него входят лидеры государств - членов союза. Заседания совета проводятся не реже раза в год.