Постпред РФ: Крым будет развиваться в составе России, несмотря на блокады

ВЕНА, 20 мая. /ТАСС/. Крым продолжит успешное развитие в составе России, несмотря на его "непризнания". Водная блокада со стороны Киева может считаться нарушением правозащитных обязательств Украины. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Крым все равно продолжит успешно развиваться в составе России, несмотря на все "непризнания" и блокады. Преступная политика Киева в отношении жителей полуострова, включая крымских татар, лишь подтверждает правильность демократического выбора крымчан в марте 2014 года о "возвращении в родную гавань", - сказал Лукашевич участникам онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ.

Российский дипломат подчеркнул, что "намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может быть квалифицировано как нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств, закрепленных" в Международном пакте о гражданских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции о правах ребенка, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

"Действия Киева также противоречат его обязательствам в рамках Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года и Протокола к ней по проблемам воды и здоровья 1999 года, а также двустороннему Соглашению между правительством Российской Федерации и правительством Украины о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов 1992 года", - обратил внимание постпред РФ.

По его словам, в настоящее время прибрежные районы Крыма справляются с сокращением водных ресурсов, в то время как дефицит пресной воды особенно остро ощущается в Бахчисарайском и Симферопольском районах Республики Крым, где численность крымских татар составляет более 20%. "Основа экономики этих территорий - сельское хозяйство, в котором преимущественно заняты представители крымско-татарского народа. Именно аграрный сектор особенно болезненно переживает водную блокаду. Такова реальная сторона "заботы" Киева и его кураторов из Евросоюза и США о крымских татарах и жителях Крыма в целом", - отметил Лукашевич.

Как указал дипломат, масштаб и эффективность проводимых российскими властями программ по развитию Крыма "опровергает навязываемый извне тезис о дискриминации крымских татар в современной России". "В стране, где заботятся о каждом проживающем в ней народе и стремятся к восстановлению исторической справедливости в отношении репрессированных народов, это просто невозможно. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно просто посетить этот динамично развивающийся регион. Добро пожаловать в Крым", - резюмировал постоянный представитель России при ОБСЕ.