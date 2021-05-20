Путин призвал дипмиссии РФ за рубежом заботиться о защите мемориалов советским воинам

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Дипломатические миссии РФ за рубежом должны постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, посвященных воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая в четверг заседание оргкомитета "Победа".

"Нам нужна системная и кропотливая работа, и здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально, жестко, последовательно, опираясь на силу международного права", - сказал он.

Путин также указал на необходимость активно поддерживать общественные инициативы, направленные на сбережение исторической памяти, в том числе зарубежных соратников поискового движения России и международных координаторов "Бессмертного полка", так, как это делают посольства РФ в некоторых странах, например, в Сербии, Австрии, Бельгии, Ирландии, Испании, Узбекистане, Турции, Болгарии и других.

Президент предложил участникам заседания обсудить подробнее работу по сбережению мемориалов и памятников советским воинам.