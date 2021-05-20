В России назвали возможным критерием недружественности отношение стран к мемориалам РФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Москва считает возможным рассмотреть отношение к российскому мемориальному наследию за рубежом как критерий для включения в список недружественных государств. Об этом в четверг заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на заседании Российского оргкомитета "Победа" под руководством президента РФ Владимира Путина.

"Разработка конкретных мер реагирования на обозначенные низкопробные выходки зарубежных стран осуществляется в межведомственном формате в рамках Совета безопасности РФ. Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия и противодействия, предусмотренные законодательством", - сказал он.

Идеи переноса памятников

Россия считает неконструктивным обсуждение идей переноса советских воинских захоронений за рубежом, заявил Богданов.

"Видим существенную часть государственной политики, проводимой в целях противодействия фальсификации истории, отрицания освободительной миссии Красной армии в Европе. В данной связи полагаем контрпродуктивным обсуждение идей об организации их переноса в так называемые парки памяти", - сказал он.

"Считаем, что памятные знаки имеют свой глубокий содержательный смысл именно в тех местах, где они были установлены", - отметил дипломат.

Акты вандализма

Россия наблюдает рост числа актов вандализма в отношении советских воинских памятников за рубежом, заявил Богданов.

"Память о советском воине-освободителе пытаются искоренить из сознания рядовых европейцев с самых малых лет и дома, и в школе. Им рассказывают искаженную историю Второй мировой войны со следами отбеливания там, где стоило бы постыдиться. Следствием является постоянно растущее число актов вандализма в отношении советских мемориалов за рубежом", - сказал он.

Уход за советскими захоронениями

Соглашения о содержании захоронений советских воинов времен Второй мировой войны, заключенные РФ с зарубежными странами, в настоящее время мало кем ответственно соблюдаются, многие зарубежные партнеры уклоняются от выполнения своих обязательств, заявил Богданов.

"РФ имеет 15 двусторонних договоров в области содержания воинских захоронений и одно многостороннее соглашение, действующее на пространстве СНГ. При этом, приходится констатировать, что в настоящее время мало кого из партнеров можно рассматривать в качестве ответственного контрагента. Многие из них под различного рода предлогами уклоняются от выполнения принятых на себя обязательств", - сказал Богданов.