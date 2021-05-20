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В МИД России считают, что Чехия "подхватила вирус войны" с историческими памятниками

Прага последовательно вытравливает память об освобождении Чехословакии силами советских воинов, отметили в ведомстве
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия с прискорбием наблюдает за последовательным отказом в Чехии от памяти об освобождении страны советскими войсками в период Второй мировой войны. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов на заседании российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции.

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"Прискорбно наблюдать, как подхватившая вирус войны с памятниками Чехия на уровне местных руководителей городских районов Праги при абсолютном попустительстве центральных органов власти, отвечающих за межгосударственное взаимодействие и за выполнение двусторонних договоренностей, последовательно вытравливает память об освобождении Чехословакии именно силами советских воинов и лично маршала СССР Ивана Степановича Конева, выбрав себе героев из числа поборников нацизма", - сказал Богданов.

Замглавы МИД отметил, что и на Украине выбрали "извращенный вариант борьбы с собственным прошлым. "[На Украине] жертвой антисоветской инквизиции становится все, что так или иначе связано с нашей страной, причем именно с Россией, а не только СССР. Так, в рамках заимствованной у поляков декоммунизации, в Киеве демонтировали памятник генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову", - напомнил он.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля 2020 года решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Теги
Земан, МилошЧехияРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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