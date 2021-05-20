В МИД России считают, что Чехия "подхватила вирус войны" с историческими памятниками

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Россия с прискорбием наблюдает за последовательным отказом в Чехии от памяти об освобождении страны советскими войсками в период Второй мировой войны. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов на заседании российского оргкомитета "Победа" в режиме видеоконференции.

"Прискорбно наблюдать, как подхватившая вирус войны с памятниками Чехия на уровне местных руководителей городских районов Праги при абсолютном попустительстве центральных органов власти, отвечающих за межгосударственное взаимодействие и за выполнение двусторонних договоренностей, последовательно вытравливает память об освобождении Чехословакии именно силами советских воинов и лично маршала СССР Ивана Степановича Конева, выбрав себе героев из числа поборников нацизма", - сказал Богданов.

Замглавы МИД отметил, что и на Украине выбрали "извращенный вариант борьбы с собственным прошлым. "[На Украине] жертвой антисоветской инквизиции становится все, что так или иначе связано с нашей страной, причем именно с Россией, а не только СССР. Так, в рамках заимствованной у поляков декоммунизации, в Киеве демонтировали памятник генералиссимусу Александру Васильевичу Суворову", - напомнил он.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля 2020 года решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".