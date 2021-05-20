От раскрытия архивов до ядерного сдерживания. О чем говорил Путин на оргкомитете "Победа"

НОВО-ОГАРЕВО, 20 мая. /ТАСС/. Россия все чаще сталкивается с попытками извратить ее историю и дискредитировать ее ценности, поскольку становится сильнее, заявил в четверг президент страны Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета "Победа".

Глава государства подчеркнул, что Россию и впредь будут пытаться сдерживать, а некоторые даже до сих пор считают ее территорию слишком большой. Но, предупредил он, тем, кто хочет "где-то укусить" или "чего-то откусить" от страны, выбьют зубы.

ТАСС собрал самые яркие высказывания президента на заседании.

Об ответственности потомков

"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит. Но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы".

О попытках сдержать Россию

"Чего бы мы ни сделали, как бы мы ни стремились удовлетворить аппетиты тех, кто пытается нас сдерживать, все равно сдерживание будет продолжено, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна как Россия просто не нужна".

Советский Союз - это "не что иное, как историческая Россия, только называлась по-другому, ну и идеологическое содержание государства было, конечно, другим, но с геополитической точки зрения это историческая Россия". "Даже после того, как одна треть потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия слишком велика".

О воинских захоронениях за рубежом

"Эти воинские захоронения - скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии. И эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших, оскверняют, сносят мемориалы".

О "вирусе беспамятства"

"Вирус беспамятства поражает, делает своей жертвой прежде всего, конечно, молодых людей. К сожалению, и у нас тоже промывают мозги молодым людям так, что они часто забывают о том героическом подвиге, который был совершен их предками, близкими, казалось бы, для них людьми. Более того, начинают поклоняться тем, кто убивал их дедов и прадедов".

О сохранении исторической памяти

"Мы, <...>, безусловно, будем опираться на факты, делать все, чтобы обеспечить в нашем обществе преемственность исторической памяти, чтобы будущие поколения через десятилетия и через века сберегли правду о войне, святое, благодарное отношение к ее героям, к своим предкам <...> Необходимо продолжать рассекречивать и вводить в научный оборот новые комплексы архивных документов. Предоставлять гражданам новые возможности по установлению судеб, боевого, фронтового пути их родных".

"Это те темы, где невозможно действовать врозь, где эффективность, успех слагаются исключительно совместной работой, объединением усилий".

О состоянии вооруженных сил

"Если в абсолютных величинах, то Россия [по оборонным расходам] где-то в [первой] десятке, причем на последних строчках в десятке. <...> Конечно, возникает вопрос, каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил. Для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке".

"Из всех ядерных держав у нас самые современные силы ядерного сдерживания".

О милитаризации экономики

Россия не милитаризует свою экономику, доля трат на оборону снижается с каждым годом: "У нас ничего подобного милитаризации экономики нет и в помине".

О попытках "укусить" и "откусить"

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться".