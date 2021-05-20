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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии график контактов и приграничное сотрудничество

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов российско-финляндских отношений добрососедства

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто в Рейкьявике на полях министерской сессии Арктического совета график политических контактов и перспективы приграничного сотрудничества.

"Министры обсудили ряд актуальных вопросов российско-финляндских отношений добрососедства, включая график предстоящих политических контактов и развития приграничного сотрудничества", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Предыдущие переговоры глав МИД двух стран прошли в Санкт-Петербурге в феврале этого года.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичФинляндияРоссияХаависто, Пекка
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