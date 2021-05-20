Лавров обсудил с главой МИД Канады состояние двусторонних отношений

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в четверг с главой МИД Канады Марком Гарно сотрудничество в Арктике и на Севере, а также состояние и перспективы двусторонних отношений.

Встреча состоялась на полях министерской встречи Арктического совета в Рейкьявике.

"Обсуждались российско-канадское сотрудничество в Арктике и на Севере, нынешнее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Данная встреча стала первым очным контактом министров с момента вступления Гарно в эту должность в январе этого года.