Посол РФ заявил, что критика со стороны Запада способствует сближению Москвы и Пекина

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Группа семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) ведет опасную игру, агрессивно критикуя Россию, потому что это лишь способствует сближению Москвы и Пекина. Такое мнение посол РФ в Великобритании Андрей Келин высказал в опубликованном в четверг интервью агентству Reuters.

"Это опасная игра. Россия и Китай имеют огромный потенциал в различных областях - в экономике, технологической и военной сферах, политике", - отметил посол. "Мы с Китаем не союзники, но оказываемое на Россию и Китай давление сближает нас с КНР. В этом смысле мы все больше и больше объединяемся, противостоя вызовам, которые создает Запад", - добавил он.

В начале мая в Лондоне прошла встреча глав внешнеполитических ведомств Группы семи. "Семерка" обещала взаимодействовать с Россией в урегулировании региональных кризисов и заявила о том, что заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой. При этом руководители внешнеполитических ведомств выступили с утверждением, что Россия продолжает нарушать международный порядок, и в связи с этим договорились укреплять свои коллективные возможности.

Значительная часть итогового коммюнике была посвящена Китаю. В частности, министры G7 призвали Пекин воздерживаться от краж интеллектуальной собственности кибернетическим путем, предупредив, что они будут вместе противодействовать агрессивным практикам в сфере экономики, торговли и инвестиций.

Саммит Группы семи пройдет с 11 по 13 июня на полуострове Корнуолл в Англии.