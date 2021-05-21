Путин примет участие в заседании высшего совета ЕАЭС, где обсудят борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое пройдет в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции и преодоление ее последствий в социально-экономической сфере", - говорится в сообщении Кремля.

Там отметили, что в ходе заседания совета планируется обсудить основные направления развития евразийской экономической интеграции на 2021-2022 годы и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕАЭС, а также принять решения, направленные на повышение эффективности функционирования единого союзного рынка.

Высший Евразийский экономический совет является главным руководящим органом ЕАЭС, его заседания проводятся не реже раза в год. На сей раз встреча пройдет под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Изначального встречу планировалось провести в очном формате в казахстанской столице, однако позже было принято решение организовать ее в режиме видео-конференц-связи.

В мероприятии также примут участие почетный председатель ВЕЭС, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидеры Белоруссии и Киргизии Александр Лукашенко и Садыр Жапаров, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Планируется участие в заседании президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в качестве глав государств - наблюдателей при ЕАЭС.

По данным пресс-службы Министерства торговли и интеграции Казахстана, участники ВЕЭС обсудят 15 вопросов, среди которых аспекты установления тарифа на транспортировку газа для внутреннего потребления и утверждение подходов к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС на среднесрочную перспективу. Планируется также, что участники ВЕЭС утвердят план мероприятий по производству стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения.

Ожидается, что главы государств заслушают информацию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о ходе работы по устранению государствами - членами союза барьеров, итоги сотрудничества с зарубежными странами, интеграционными объединениями и международными организациями в 2020 году. Кроме того, будет представлен отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции за 2020 год.