Песков заявил, что фейкньюс являются опасным оружием, активно применяемым против России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейковые новости (фейкньюс) опасным оружием, которое активно применяется против РФ.

"Фейкньюс, говоря по-русски, это оружие, это неправильная и очень опасная штука. И фейкньюс как оружие применяется против нашей страны. Мы с этом боремся, борются наши профессионалы, многие из них выступают перед вами в эти дни", - сказал представитель Кремля в пятницу, выступая перед участниками марафона "Новое знание".

Он добавил, что изначально планировал привести на мероприятии примеры фейкньюс, направленных против России, но потом отказался от этой идеи, потому что понял, что "здесь, ребята, [речь идет] про знание", и решил кратко поговорить с участниками о правде и лжи, "если об этом можно поговорить кратко".

"К сожалению, мы живем в мире, где правда и ложь идут рука об руку. Так было всегда, так есть и сейчас, так будет завтра, и никуда здесь не денешься. Очень важно не прекращать попытки отличить правду от лжи, очень важно не дать лжи завладеть твоим умом. Противопоставить этому можно только знания и профессионализм", - подчеркнул Песков.

Он процитировал сроки одного из стихотворений Владимира Высоцкого: "Разницы нет между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть". Пресс-секретарь президента посоветовал участникам марафона прочесть это стихотворение, назвав его "чрезвычайно занятным и очень философским".