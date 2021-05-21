МИД РФ заявил, что агрессивная риторика Запада в преддверии выборов в Молдавии возрастает

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Россия констатирует возрастание агрессивной риторики со стороны Запада в преддверии внеочередных парламентских выборов в Молдавии. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы вынуждены вновь констатировать, что по мере приближения даты внеочередных парламентских выборов в республике, а они должны состояться 11 июля текущего года, агрессивная риторика у западных представителей лишь набирает обороты", - сказала она.

Захарова напомнила о недавнем выступлении главы делегации Европейского союза в Молдавии Петера Михалко, который позволил себе непозволительную критику в адрес органов государственной власти Молдавии. "Мы в очередной раз призываем США и страны ЕС отказаться от политики вмешательства во внутренние дела суверенных государств и влияния на происходящие в них внутриполитические процессы", - отметила она.

Дипломат добавила, что Россия со своей стороны "выступает за развитие по-настоящему равноправных, дружественных отношений с республикой Молдова", в основе которых должны соблюдаться принципы невмешательства во внутренние дела, уважение молдавского народа и готовность к диалогу с институтами власти.

Молдавия переживает политический кризис, который спровоцировала после победы на президентских выборах в ноябре 2020 года Майя Санду. Глава республики добилась отставки правительства и роспуска парламента. Досрочные выборы назначены на 11 июля. Согласно опросам общественного мнения, главными фаворитами предстоящих выборов выступает учрежденная Санду проевропейская Партия действия и солидарности, а также Избирательный блок социалистов и коммунистов, которые выступают за укрепление отношений с Россией.