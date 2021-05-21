Песков заявил, что у дипломатов РФ и США есть наработки по нормализации отношений стран

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Дипломаты РФ и США активно работают для нормализации межгосударственных отношений, есть определенные наработки за последние дни. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

Говоря о дискуссии на марафоне "Новое знание", в котором участвовал американский бизнесмен Илон Маск, представитель Кремля отметил отсутствие политических тем во время общения. "Отсутствие политики не помешало взаимной симпатии", - заметил Песков, добавив, что такая взаимная симпатия ученых, технологов, студентов, визионеров "может стать фундаментом для нормализации межгосударственных отношений".

"Тем более что наши коллеги-дипломаты активно в этом направлении работают, и есть уже определенные наработки за последние дни", - указал представитель Кремля.

Песков предположил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который в пятницу также планирует принять участие в марафоне "Новое знание", "из первых уст сможет рассказать" об этом.

Делясь впечатлениями от выступления Маска, представитель Кремля назвал его "человеком незаурядным". По его мнению, российской молодежи "очень важно представлять, что думают там (в США), чем они живут, какие у них визионеры". "Он же (Маск) скорее визионер, чем бизнесмен. Очень много таких талантов и у нас, может быть, они не так преуспели, как Илон Маск, в плане бизнеса, но у нас такое же огромное количество своих самородков, таких же визионеров, поэтому сопоставлять визионерское мировоззрение очень важно и необходимо для молодежи", - полагает пресс-секретарь президента РФ.

"Общество "Знание" - это не про политику, ни одного вопроса про политику или про российско-американские отношения задано не было, при этом это не помешало Маску сказать, что он восхищен энергетикой наших ребят, что он восхищен мотивацией наших ребят, а мотивация - это залог успеха в наше время: если человек хочет обладать знаниями - он будет, если он не хочет - его ничем не заставишь", - отметил Песков.