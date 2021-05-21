Победители четвертого конкурса "Лидеры России" встретятся с Лавровым

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. МИД РФ подготовит программу для победителей и активных участников четвертого конкурса управленцев "Лидеры России", которая будет включать в себя встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам заявочной кампании четвертого конкурса "Лидеры России".

По словам дипломата, в дополнение к основным призам, которые получат победители, российское внешнеполитическое ведомство подготовит для них и для наиболее активных участников целую программу. "Она будет в себя включать и встречу с министром иностранных дел, и беседы с руководителями ведомства, и, безусловно, посещение самого ведомства в различных форматах", - рассказала она.

"Много всего у нас есть не только для одного основного победителя или нескольких победителей, но и для тех, кто проявит себя наиболее активно. Но все секреты рассказывать не будем. Будет сюрприз", - добавила дипломат.

Механизмы для реализации своих способностей, подобные конкурсу "Лидеры России", отсутствуют за рубежом. Это вновь доказывает уверенное развитие России вопреки негативным внешним факторам, заявила Захарова.

"Нам сейчас насильно и навязчиво предлагают западные партнеры концепцию того, что у нас чуть ли не отсутствует будущее, что мы какие-то не такие, находимся на какой-то обочине. Не знаю, на какой обочине мы находимся, но таких механизмов, [как конкурс "Лидеры России"], за рубежом нет, это реальность, - сказала она. - Их нет не потому, что там все люди имеют одинаковые стартовые площадки по факту рождения, а просто потому, что такого механизма нет, он полностью придуман и разработан у нас, он собрал многие хорошие, интересные практики, синтезировал совершенно новый уникальный продукт, которым нужно просто пользоваться".

"Это еще одно доказательство, что Россия уверенными темпами идет вперед, развивается, вопреки всему - как злобным наветам, так и абсолютно объективным жизненным обстоятельством, каким стала пандемия", - добавила Захарова.

Дипломат призналась, что даже завидует тем, кто имеет возможность принять участие в "Лидерах России", поскольку подобных механизмов во время ее учебы в институте и в начале карьеры не было. Она также рассказала, что знает начинающих карьеру в МИД коллег, которые в дополнение к карьерным перспективам, открывающимся в дипведомстве, принимают участие в этом конкурсе. "Сейчас дается возможность показать, на что ты способен, какое у тебя видение развития страны, региона, города, как ты смотришь на те проблемы, с которыми ты, твои близкие, твоя страна сталкиваются в своей жизни. Это право голоса, <...> которое ты можешь реализовать, имея весь набор соответствующих инструментов", - отметила официальный представитель МИД.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.