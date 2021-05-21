В комиссии Совфеда назвали привилегированным отношение ЕСПЧ к Навальному и ФБК

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Член временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ Елена Афанасьева назвала привилегированным отношение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом). Об этом говорится в официальном Telegram-канале комиссии.

Таким образом сенатор прокомментировала сообщения СМИ о решении ЕСПЧ дать приоритет делу о суде по признанию ФБК экстремистской организацией.

"Европейский союз вновь демонстрирует свои особые связи с Навальным и его организацией. 20 мая соратники Навального сообщили, что Европейский суд по правам человека дал приоритет делу о суде по признанию Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией. Как подчеркивают сами навальнисты, все процедуры по делу, которые могут занимать годы, прошли за месяц", - отметила Афанасьева.

"Привилегированное отношение к Навальному и его структурам в европейских институтах подтверждает, что Запад рассматривает эти политические группировки в качестве собственного актива. Очевидно, что ускоренное рассмотрение кейса ФБК в ЕСПЧ инициировано Западом в надежде сохранить возможность использования структур Навального для попыток вмешательства в предстоящие выборы в Государственную думу", - добавила сенатор.

Она подчеркнула, что политическое будущее РФ будет определять исключительно народ России "без каких-либо подсказок извне".