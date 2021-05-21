Лавров назвал основные цели внешней политики России

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Обеспечение благоприятных условий развития России и рост благополучия россиян являются главными целями российской внешней политики. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, общаясь с участниками марафона "Новое Знание".

Глава МИД РФ обратил внимание на продвигаемый на Западе тезис о том, что руководство России якобы ставит на международной арене во главу угла так называемые великодержавные амбиции, а не интересы своих граждан, что в итоге бьет по их благосостоянию. "Дескать, вот дружили бы с Западом и все было бы хорошо. Мы готовы с Западом дружить, но только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали от наших предков за столетия, тысячелетия существования нашей страны. Благополучие наших граждан - это главная цель внешней политики [России], - подчеркнул Лавров. - Но мы не можем двигаться к ней, полностью игнорируя свою историю, игнорируя те традиции, которые были заложены нашими предшественниками, нашей историей, которая весьма и весьма ценна для, по-моему, каждого россиянина".

"Мы всегда держались на национальной гордости - это очень важная черта, далеко не у всех наций она присутствует, - на нашем патриотизме, включая защиту справедливости и готовность помочь слабым. Это величайшие человеческие качества, и если в обычной жизни, в быту мы ими восхищаемся, то, несомненно, они должны проявляться и в нашей позиции на международной арене, когда уже речь идет не о человеческих, а о межгосударственных отношениях", - добавил он.

Министр подчеркнул, что основная цель российской дипломатии, как и записано в Концепции внешней политики, - делать все для обеспечения благоприятных внешних условий развития страны, повышения благополучия граждан и поддержки экономических операторов РФ на международной арене.

Он указал, что достигать этих целей Россия будет исключительно на основе международного права.

Готовность к равноправному диалогу

Лавров отметил, что Москва всегда будет готова к открытому свободному и равноправному диалогу с любыми станами, которые готовы с взаимодействовать на тех же честных условиях. По его словам, подавляющее большинство зарубежных стран в Евразии, Латинской Америке и Африке занимают именно такие же позиции, понимают необходимость принципа справедливости, равноправия в международных делах и поиска баланса интересов.

"Если брать арифметически, то страны, с которыми мы выстаиваем отношения на такой основе, а они, соответственно, отвечают нам взаимностью и руководствуются принципом международного права, это где-то, наверное, 80% населения планеты. И остальные 20% мы не отбрасываем, мы готовы и с ними разговаривать, но только на таких же условиях, о которых я сказал: взаимоуважительно, равноправно и с учетом озабоченностей и интересов друг друга", - добавил министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что мир уже далеко не западоцентричен, он многополярен, поскольку выросли и крепнут новые геополитические игроки, которые отстаивают свое право на участие в решении ключевых вопросов международной жизни.