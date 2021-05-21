Запрет избираться причастным к экстремистским организациям не коснется прошедших выборов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Законопроект о запрете избираться лицам, которых суд признал причастными к деятельности экстремистских организаций, не будет распространяться на уже состоявшиеся выборы. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, направленных в профильный комитет по контролю и регламенту главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом (текст есть в распоряжении ТАСС).

Поправками уточняется, что законопроект должен вступить в силу "со дня его официального опубликования". При этом положения о запрете на избрание "применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего федерального закона", говорится в поправках.

Учредители, руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Участники, сотрудники или просто лица, причастные к деятельности таких структур, - в течение трех лет.