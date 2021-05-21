Москва и Пекин договорились наращивать усилия по ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и специальный посланник правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в телефонном разговоре в пятницу условились продолжить наращивание усилий по палестино-израильскому урегулированию.

"Была подтверждена нацеленность Москвы и Пекина на дальнейшее наращивание усилий по ближневосточному урегулированию, в том числе в рамках двусторонней координации и в формате БРИКС", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что стороны приветствовали достигнутые в ночь на 21 мая договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинскими вооруженными группировками в секторе Газа. "Выражена надежда на то, что режим прекращения боевых действий будет соблюдаться и носить долгосрочный характер, создавая условия для решения гуманитарных проблем и восстановления разрушенной инфраструктуры. Акцентирована важность скорейшего налаживания устойчивого палестино-израильского переговорного процесса с целью выхода на развязки по всем вопросам окончательного статуса в соответствии с резолюциями СБ ООН", - отметили в дипведомстве.

Разговор состоялся по предварительной договоренности.