Ставрополье не планирует участвовать в дистанционном электронном голосовании в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Ставропольский край не подавал заявку в Центризбирком на участие в дистанционном электронном голосовании в 2021 году. Глава краевого избиркома Сергей Тарасов считает преждевременным применение такой формы в регионе с учетом масштаба избирательной кампании.

"В такой ситуации выходить на дистанционное электронное голосование, когда у нас выборы будут по трем уровням избирательной системы, мы полагаем, пока преждевременно и очень рискованно. Результаты тестирования нашу позицию на этот счет подтверждают. Решение окончательное будет ЦИК принимать, но мы такую заявку не делали <…> Такого стремления и желания мы не проявляли", - сказал он в пятницу журналистам.

В регионе в 2021 году будут выбирать представителей в Государственную Думу, депутатов Думы Ставропольского края, также состоятся выборы представительных органов в пяти крупнейших муниципальных образованиях края, включая город Ставрополь, в двух муниципальных образованиях пройдут дополнительные и досрочные выборы.

На участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования в крае заявлялись более 46 тыс. человек, около 2,5% от общего числа избирателей в регионе. В непосредственном тестовом голосовании участвовали 25 тыс. человек. "Половина из тех, кто планировал поучаствовать, не участвовал. Причины могут быть разные, были и технические причины <…> Но не только, все-таки мы полагаем, что значительная часть избирателей из тех, кто подавал заявление, забыли, раздумали, не было возможности", - отметил Тарасов.

В 2020 году во время голосования по поправкам к Конституции РФ в Ставропольском крае была возможность проголосовать на придомовых территориях, в крае создали более 100 участков в полях, где проводилась уборка зерновых. Подобные формы голосования в 2021 году в крае использоваться не будут. "Полагаю, что использовать такое голосование, как сказали, "на пеньках", в поле, в этом году нет такой необходимости. По времени и по способам, которые на сегодня есть, достаточно возможностей", - пояснил глава крайизбиркома.

Ранее Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.