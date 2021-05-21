Доход губернатора Ярославской области в 2020 году увеличился на 60 тыс. рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Доход губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в 2020 году увеличился на 60,6 тыс. рублей и составил 2,498 млн рублей. Соответствующая информация содержится в декларации, опубликованной на сайте правительства области.

Согласно документу, Миронов владеет квартирой площадью 176,3 кв. м и 1/3 доли в квартире на 74,6 кв. м. Также в собственности губернатора четыре машино-места и автомобиль Mercedes-Benz GL350 Bluetec 4 Matic. В пользовании у Миронова находится помещение площадью 75 кв. м. Такие же данные были указаны в декларации за 2019 год.

Доход супруги губернатора за 2020 год снизился на 60,3 тыс. рублей и составил 4,137 млн рублей. В собственности жены Миронова, как и в 2019 году, находится квартира площадью 96 кв. м. Долей в квартире площадью 67,3 кв. м супруга губернатора больше не владеет. Также ей принадлежит легковой автомобиль Mercedes-Benz GLE 350d 4 Matic.

В пользовании жены Миронова и несовершеннолетнего ребенка находится квартира площадью 176,3 кв. м.