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Лавров: Россия подтверждает, что позитивно относится к идее проведения саммита с США

При этом министр иностранных дел РФ не стал комментировать информацию о том, что саммит может пройти в Швейцарии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Москва подтверждает, что с позитивом относится к идее проведения саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

"Мы все уже сказали. Предложение нам сделано. Изучаем его. В целом относимся позитивно", - сказал он.

При этом Лавров не стал комментировать информацию о том, что саммит может пройти в Швейцарии. "Никогда не комментирую слухи. Вы думаете, что статьи не могут быть слухами? Чаще всего так и бывает", - отметил министр.

13 апреля Путин и Байден провели по инициативе Вашингтона второй телефонный разговор с момента вступления в должность главы американского государства, в ходе которого президент США предложил российскому лидеру в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что говорил о встрече летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в столице Бельгии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияБайден, Джозеф (Джо)
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