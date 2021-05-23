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Серия совещаний у Путина по военной тематике начнется 25 мая

Совещания планируется провести в очном формате
© Сергей Ильин/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начет серию совещаний по оборонной тематике во вторник, 25 мая. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Завтра [24 мая] будет визит президента Киргизии. Совещание начнется во вторник [25 мая]", - сказал он, отвечая на вопрос, в какой день начнутся президентские совещания по ОПК. При этом Песков не стал уточнять, что будет основной темой нынешней серии совещаний.

Как сообщала в пятницу пресс-служба Кремля, Путин в понедельник обсудит в Сочи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым вопросы стабилизации ситуации на киргизско-таджикской границе. О запланированных переговорах глава российского государства сообщил 18 мая во время церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств в Кремле. Как заявил тогда президент РФ, намечен предметный разговор по вопросам сотрудничества двух стран в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и иных областях, а также по вопросам развития евразийской интеграции.

Традиционную серию совещаний по оборонной тематике планируется провести в очном формате, сообщал ранее Песков ТАСС. В конце марта Путин уже говорил о подготовке серии его встреч с руководством Минобороны РФ и оборонных предприятий в Сочи. Глава государства дважды в год собирает в этом городе руководство Минобороны, ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также главных конструкторов этих предприятий. В 2019 году этот формат был несколько изменен, президент в рамках недели оборонки стал посещать военные объекты, а вся серия таких встреч посвящалась определенному виду или роду войск Вооруженных сил РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКиргизияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЖапаров, Садыр Нургожоевич
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