Лавров проведет переговоры с главой МИД Греции в Сочи

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник в Сочи проведет переговоры со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

За время пандемии предстоящая встреча станет вторым очным контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран - в октябре прошлого года российский министр посещал с рабочим визитом Афины. В этот раз стороны продолжат обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, в том числе ситуацию с коронавирусной инфекцией, развитие политического диалога, способы углубления экономического сотрудничества, а также взаимодействие на различных многосторонних площадках.

Сразу после переговоров с Лавровым глава МИД Греции посетит образовательный центр "Сириус", а затем отправится в Анапу и Геленджик. Там он проведет несколько встреч с представителями греческой диаспоры.

Диалог вне пандемии

Россию и Грецию традиционно связывают многовековые узы дружбы. И даже несмотря на неблагоприятную санитарно-эпидемическую обстановку в мире, все это время диалог двух стран продолжал активно развиваться. И помимо множества телефонных разговоров стороны проводили и продолжают проводить очные контакты.

Так, в марте этого года Афины с официальным визитом посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Примечательно, что это был первый визит российского премьера в страну Евросоюза. Визиты были и с греческой стороны - в прошлом месяце Москву посетил министр туризма Греции Харис Теохарис, а 10-12 мая в России находился замминистра по делам защиты граждан республики Никос Хардалис.

Снижать активность политического диалога на различных уровнях стороны не планируют. В этой связи на предстоящей встречи Лавров и Дендиас могут наметить график контактов до конца года.

Экономика - первоочередная задача

К сожалению, не всем отраслям российско-греческого взаимодействия удалось выстоять перед пандемией. И в первую очередь она отразилась на экономическом сотрудничестве.

По данным МИД РФ, в 2020 году товарооборот между Москвой и Афинами сократился более чем на треть - на 31,5%, до $2,6 млрд. Российский экспорт снизился на 36,5%, импорт из Греции - на 13,6%. Отрицательные значения демонстрируют и данные за 2021 год: объем торговли в январе-феврале этого года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года до $497 млн (-35,2%), а российский экспорт упал до $464,6 млн (-37,1%).

В Москве и в Афинах признают необходимость преодолеть негативные последствия пандемии. Более того, в российском дипведомстве уверены, что на нынешнем этапе это "первоочередная задача" двух стран.

Трудности туризма

Несмотря на действующие в Греции ограничения, направленные на предотвращение распространения пандемии, в частности ношение защитных масок в помещениях и на улице, и комендантский час, 14 мая страна открылась для иностранных туристов, в том числе граждан РФ.

Чтобы попасть в Афины россияне, как и граждане других стран, по прибытии должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста, либо справку о перенесенном заболевании. Более того, власти Греции продлили разрешение на въезд неограниченного числа россиян.

Однако, как показывает практика, российские туристы пока не могут посетить Грецию из-за отсутствия прямых регулярных и чартерных рейсов. Как известно, РФ выступает против ограничения свободы передвижения своих граждан, но ставит в приоритет безопасность для их здоровья.

Представители Москвы и Афин уже провели заседание смешанной комиссии по вопросу возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами 11 мая. Второе заседание, намеченное на 19 мая, было отложено.

Совместная борьба

В последние месяцы в Греции ежедневно выявляют порядка от 1,5 до 13,5 тыс. инфицированных. Общее число заразившихся в стране с начала пандемии превысило 380 тыс., умерли около 12 тыс. человек. Более того, в Афинах был зафиксирован так называемый афинский штамм коронавируса, который вызывает определенную озабоченность у местных ученых, так как на него могут не действовать доступные в республике вакцины.

Москва готова оказывать Афинам всестороннюю поддержку в борьбе с пандемией. Однако обсуждение о закупке Грецией российской вакцины "Спутник V" не ведется. По словам министра туризма страны, Афины будут готовы закупить российскую вакцины только после того, как она получит одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Греция также выступила против закупок "Спутника" напрямую у РФ. Премьер-министр республики объяснил это нежеланием страны "вступать в противоречия с Евросоюзом".