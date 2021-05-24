В "Единой России" пообещали пресекать все попытки использования админресурса на праймериз

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Федеральный оргкомитет по проведению предварительного голосования (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму будет пресекать все попытки использования административного ресурса при проведении процедуры, в случае подтверждения нарушений результаты голосования будут отменены. Об этом заявил в понедельник член оргкомитета, руководитель рабочей группы по рассмотрению жалоб Максим Жаворонков.

"Единая Россия" будет предпринимать все необходимые усилия для обеспечения равных условий для всех участников процедуры. Любые попытки предоставить какому-либо кандидату больше возможностей будут пресекаться", - цитирует Жаворонкова официальный Telegram-канал партии. "Если по итогам голосования подтвердятся факты нарушения норм и правил процедуры, результаты будут отменены", - заверил он.

24 мая процедура предварительного голосования началась в онлайн-формате, она продлится до 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование пройдет в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз намечены на 30 мая. Их итоги должны быть подведены к 1 июня. Список кандидатов на выборы утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня.

В общей сложности на предварительное голосование зарегистрировались более 5,5 тыс. кандидатов.