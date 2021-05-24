Лавров заявил, что Россия проводила военные учения в апреле вдали от Донбасса

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Учения ВС РФ в апреле проходили на значительном удалении от Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

"Плановые учения российских вооруженных сил проводятся каждый год и завершают зимне-весенний период боевой подготовки. Они проходят на российской территории и на значительном удалении от Донбасса. Именно эти учения, которые уже завершились, Киев при поддержке западных стран пытался выдать за усиление напряженности", - отметил он.

Западные страны в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил РФ вдоль границы с Украиной. Между тем, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели были достигнуты. Министр поставил задачу Генштабу ВС РФ, командующим войсками военных округов и ВДВ "спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск". Шойгу приказал до 1 мая текущего года вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге России.