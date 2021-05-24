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Лавров заявил о готовности РФ к новому этапу диалога с США по стратегической стабильности

По словам главы МИД РФ, согласие команды президента США Джо Байдена на продление СНВ-3 "без предусловий и увязок" является "обнадеживающим моментом"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Москва приветствует продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) и готова приступить к новому этапу российско-американского диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, согласие команды президента США Джо Байдена на продление СНВ-3 "без предусловий и увязок" является "обнадеживающим моментом". "То, что в итоге мы пролонгировали договор, в полной мере отвечает интересам безопасности обеих сторон, да и всего международного сообщества", - подчеркнул министр.

Вместе с тем рассуждать о том, как диалог будет развиваться дальше Лавров не стал. "Как станут развиваться события дальше, загадывать не буду, - сказал он. - Для нас очевидно, что в нынешних непростых условиях совместные шаги по выправлению ситуации в области стратегической стабильности весьма востребованы. Приветствуем согласие американской стороны принять продление ДСНВ за отправную точку и приступить к новому этапу двустороннего стратегического диалога".

Российский министр также подтвердил готовность Москвы включиться в предметную работу с полным осознанием многосложности и нетривиальности накопившихся в данной сфере проблем.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссия
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