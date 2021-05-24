{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко встретится 25 мая с председателем парламента Республики Корея

Мероприятие состоится в рамках официального визита делегации в Россию

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет во вторник переговоры с главой Национального собрания (парламента) Республики Корея Пак Бён Соком в рамках его официального визита в Россию. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"25 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с председателем Национального собрания Республики Корея Пак Бён Соком. Мероприятие состоится в рамках официального визита делегации во главе с председателем Национального собрания Республики Корея Пак Бён Соком в Российскую Федерацию по приглашению Государственной думы", - говорится в сообщении.

Встреча пройдет во второй половине дня.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРеспублика Корея
Путин назначил послов России в Гватемале и на Ямайке
Должности заняли Владимир Винокуров и Сергей Петрович
Читать полностью