Матвиенко встретится 25 мая с председателем парламента Республики Корея

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет во вторник переговоры с главой Национального собрания (парламента) Республики Корея Пак Бён Соком в рамках его официального визита в Россию. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"25 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с председателем Национального собрания Республики Корея Пак Бён Соком. Мероприятие состоится в рамках официального визита делегации во главе с председателем Национального собрания Республики Корея Пак Бён Соком в Российскую Федерацию по приглашению Государственной думы", - говорится в сообщении.

Встреча пройдет во второй половине дня.