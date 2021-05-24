Совбез: встреча Патрушева и Салливана стала важным этапом на пути к саммиту РФ и США

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева в понедельник в Женеве с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном стала важным этапом в подготовке возможного саммита лидеров двух стран - Владимира Путина и Джо Байдена, о сроках и месте проведения которого будет объявлено позднее. Об этом сообщила пресс-служба аппарата российского Совбеза.

"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что российско-американские консультации по линии советов безопасности стали логическим продолжением состоявшихся 19 мая переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Состоявшаяся встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно", - подчеркнули в Совбезе РФ.

Переговоры были конструктивными, несмотря на разногласия. "Переговоры прошли в конструктивном ключе и, несмотря на сохраняющиеся разногласия, позволили лучше понять позиции друг друга", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, "обсуждался широкий круг вопросов, представляющий взаимный интерес". "Приоритетное внимание уделено тематике стратегической стабильности. Выражена уверенность в том, что по ряду направлений могут быть выработаны взаимоприемлемые решения", - подчеркнули в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Стороны согласились с тем, что нормализация российско-американских отношений отвечала бы не только интересам двух стран, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене", - указали в пресс-службе.

Это первая встреча Патрушева и Салливана, до этого они несколько раз говорили по телефону. В последний раз такая беседа состоялась 30 апреля, секретарь Совбеза РФ и помощник американского лидера тогда обсудили состояние и перспективы отношений двух стран и возможность встречи лидеров. До этого Патрушев и Салливан говорили по телефону 19 апреля, в начале марта и в конце января. В ходе тех переговоров они обсуждали, в частности, вопросы продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) и перспективы российско-американского взаимодействия по вопросам безопасности и стратегической стабильности.