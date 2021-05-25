Дума обсудит временный запрет избираться причастным к экстремистским организациям

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект, который вводит временный запрет избираться для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, а также для лиц, причастных к таким организациям.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале мая группой депутатов, среди которых глава комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ("Единая Россия"). В первом чтении инициатива устанавливала временный запрет для руководителей, сотрудников и членов экстремистских организаций, а также для причастных к ним лиц, избираться депутатами Госдумы. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы доработал инициативу, одобрив поправки о временном запрете таким лицам избираться на все выборные должности. Так, учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет с момента вынесения судом решения о запрете или ликвидации этих организаций. Сотрудники организаций и лица, чья причастность к их деятельности установлена судом, - в течение трех лет.

Критерии причастности

Ко второму чтению в законопроекте также появились критерии для определения причастности лиц к деятельности организаций, признанных экстремистскими или террористическими. Так, под причастностью предлагается понимать "непосредственную реализацию целей и (или) форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической". Кроме того, причастными к таким организациям могут считаться лица, выражавшие поддержку их целям и формам, а также отдельным мероприятиям такой организации. Согласно проекту, поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в интернете, а также в предоставлении денег, имущества, организационно-методической, консультативной или иной помощи. Решение о причастности лица к деятельности такой организации должен принимать суд. При этом в отношении учредителей организаций, руководителей и их замов не требуется судебного решения о причастности.

Запрет в течение трех лет избираться на любые выборные должности могут распространить на лиц, которые за год до вступления в силу решения суда о признании организации экстремистской выражали ей поддержку. Руководителям таких организаций будет запрещено избираться в течение пяти лет, если за три года до решения суда они занимали соответствующие должности.

Законопроект не будет распространяться на уже состоявшиеся выборы. Поправками уточняется, что документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования. Положения о запрете на избрание "применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу настоящего федерального закона".