Дума обсудит ужесточение контроля в сфере оружия, в том числе в части медкомиссии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении несколько знаковых законопроектов, в том числе об ужесточении правил приобретения оружия и поправки в Уголовный кодекс, усиливающие наказание за незаконный оборот оружия.

Первый законопроект устанавливает, что медицинское освидетельствование, по итогам которого решается вопрос о выдаче кандидату лицензии на оружие, будет проводиться только государственными или муниципальными медучреждениями, при этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту пребывания. Кандидаты на получение лицензии на владение оружием больше не будут предоставлять в Росгвардию бумажные медицинские справки: заключения по итогам медкомиссии будут напрямую поступать в службу в электронном виде.

Росгвардию будут оперативно информировать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с владением им. Правительство РФ получит право формировать список медицинских противопоказаний, при наличии которых граждане не смогут приобрести оружие, как и при отказе пройти обследование. Предлагается также вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

Вторым законопроектом предлагается ужесточить уголовную ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ за незаконное изготовление, переделку и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Отдельным квалифицирующим признаком станет использование интернета для совершения таких преступлений.

Запрет отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии

В тот же день в первом чтении будет рассмотрен законопроект о запрете публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. "Запрещается в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран "оси" <...> а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы", - говорится в тексте документа.

Такие поправки предложены в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству, состоявшегося 27 октября 2020 года.

Кроме того, в повестке нижней палаты парламента во вторник первое чтение правительственного законопроекта об увеличении с двух до трех лет максимального срока лишения свободы за неоднократное вождение в нетрезвом виде. Разработчики предлагают установить более жесткие санкции для пьяных водителей, которые ранее были судимы по статье за нетрезвое вождение, повлекшее тяжкие последствия. Статью 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию") предложено дополнить частью, согласно которой управление такими лицами машиной в нетрезвом виде будет наказываться штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, ограничением или лишением свободы на срок до трех лет.