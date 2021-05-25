Штаты посольств России в Праге и Чехии в Москве приведут в соответствие к концу мая

ПРАГА, 25 мая. /ТАСС/. Штаты посольства России в Праге и Чехии в Москве будут приведены в паритетное соответствие к концу мая. Сокращаемые сотрудники российского посольства покинут Прагу 29 и 31 мая, сообщил ТАСС во вторник источник в посольстве РФ.

"Сотрудники посольства РФ в Праге, включенные в процесс приведения в паритетное соответствие численности диппредставительств обеих стран, покинут Чехию 29 и 31 мая", - отметил источник.

Ранее РФ и Чехия договорились о приведении в паритетное соответствие штатов своих дипломатических представительств в столицах обеих стран. В каждом из посольств останутся семь дипломатов и 25 командированных административно-технических сотрудников.

В пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела ТАСС сообщили, что 29 и 31 мая запланированы три чартерных рейса в Москву. Они будут осуществляться одной их российских авиакомпаний. Один рейс состоится 29 мая и два - 31 мая.

В МИД сообщили ТАСС 23 апреля, что численность сотрудников в посольствах России в Праге и Чехии в Москве к концу мая сократится до семи дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 на месте принятых. "У обеих сторон останется по семь дипломатов, 25 административно-технических [сотрудников] и 19 на месте принятых. Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе", - отметили на Смоленской площади.

Таким образом, как указали в МИД РФ, численность сотрудников чешского посольства в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, четыре административно-технических сотрудника и 91 на месте принятого сотрудника. "К 31 мая численность российского посольства в Праге всего сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала", - информировали в российском дипведомстве.

Инцидент во Врбетице

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.