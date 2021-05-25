Захарова назвала истерикой реакцию стран Запада на посадку самолета Ryanair в Минске

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Реакция стран Запада на ситуацию с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске имеет истерический характер. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести ФМ" .

Дипломат напомнила, что в последние годы было несколько примеров принудительной посадки самолетов разных стран по инициативе стран Запада, в том числе по политическим причинам.

"Про насильственные захваты, как арестовывали без суда и следствия, просто на основе подброшенных спецслужбами материалов или совершенных провокаций, как перевозили из одних стран в другие абсолютно беззаконно людей, граждан третьих стран… Это вообще там не считается, это норма, рутина. <…> И на фоне этого у Запада почему-то начинается истерика. Почему - мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке", - сказала она.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В тот же день вечером самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

В понедельник лидеры ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Помимо этого, саммит постановил в экстренном порядке ввести новые санкции против Белоруссии, потребовал освободить Протасевича и обратился с призывом к Международной организации гражданской авиации провести расследование инцидента. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции назвала этот инцидент "угоном самолета" и "нападением на демократию и суверенитет Евросоюза".