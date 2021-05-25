ЦИК планирует задействовать онлайн-голосование на муниципальных выборах в сентябре

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Центризбирком России планирует задействовать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в сентябре в том числе на муниципальных выборах. Об этом в ходе заседания ЦИК во вторник сообщил зампредседателя комиссии Николай Булаев.

"Мы пока находимся на той стадии понимания, что в тестировании мы применяли бюллетени в том числе и на муниципальных выборах. И мы пока находимся в том понимании, что и на ДЭГ в единый день голосования бюллетени муниципального уровня тоже будут использоваться", - сказал Булаев.

По его словам, это "сложнейшая процедура, требующая большой разрешающей способности от системы, способной увидеть избирателя в рамках очень маленького муниципального округа". "Мы надеемся, что нам удастся это успешно совершить", - отметил зампред ЦИК.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование на выборах в 2021 году пройдет в шести субъектах РФ, включая Москву. Столица может не подавать заявку в Центризбирком, поскольку в соответствии с законом может проводить эксперимент по использованию онлайн-голосования в этом году на своей платформе.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав 8 субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.