Песков назвал важной общую борьбу стран с хакерами, которым приписывают связи с Россией

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Борьба с якобы российскими хакерами, каковыми их считают недруги Москвы, должна вестись странами сообща, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин ранее адресовал всем странам предложение о необходимости и безальтернативности взаимодействия в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. "Без такого взаимодействия нам невозможно избавиться от угрозы или минимизировать угрозу этих самых пресловутых хакеров, коим всем наши недруги приписывают принадлежность к российскому государству", - сказал Песков.

"Как таковое это сотрудничество чрезвычайно важно", - подчеркнул представитель Кремля.