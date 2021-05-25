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Песков назвал важной общую борьбу стран с хакерами, которым приписывают связи с Россией

Представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин ранее адресовал всем странам предложение о необходимости и безальтернативности взаимодействия в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Борьба с якобы российскими хакерами, каковыми их считают недруги Москвы, должна вестись странами сообща, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин ранее адресовал всем странам предложение о необходимости и безальтернативности взаимодействия в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. "Без такого взаимодействия нам невозможно избавиться от угрозы или минимизировать угрозу этих самых пресловутых хакеров, коим всем наши недруги приписывают принадлежность к российскому государству", - сказал Песков.

"Как таковое это сотрудничество чрезвычайно важно", - подчеркнул представитель Кремля.

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