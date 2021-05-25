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Путин проведет телефонный разговор с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи

Ян Цзечи вместе с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым проведет в Москве очередной раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник телефонный разговор с главой канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня мы ожидаем телефонный контакт президента России с находящимся в Москве членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи", - сказал представитель Кремля.

Ян Цзечи во вторник вместе с секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым проведет в Москве очередной раунд российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности.

Ян Цзечи занимает пост главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, который в неформальной партийно-государственной иерархии Китая находится выше главы МИД КНР и является высшей дипломатической должностью в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайПесков, Дмитрий Сергеевич
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