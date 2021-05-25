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В Петербурге приняли решение создать Градостроительную комиссию

Она станет постоянно действующим консультативным и совещательным органом при правительстве города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, регламентирующее создание и работу постоянной Градостроительной комиссии при правительстве города, сообщила во вторник пресс-служба Смольного.

"Градостроительная комиссия станет постоянно действующим консультативным и совещательным органом при правительстве города. Ее работа будет направлена на реализацию единой государственной политики в сфере обеспечения жилой застройки объектами обслуживания, что позволит исключить возможность появления объектов жилищного строительства, не обеспеченных объектами здравоохранения, образования, бытового и социального обслуживания", -говорится в сообщении.

Предполагается, что комиссия сможет создать необходимые условия для системного подхода в работе исполнительных органов государственной власти и подведомственных им учреждений при осуществлении жилищного строительства на территории Петербурга.

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