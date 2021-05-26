Депутаты парламента Якутии утвердили упразднение конституционного суда республики

ЯКУТСК, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) утвердили упразднение конституционного суда республики и создание конституционного совета. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Проект закона устанавливает, что Конституционный суд ликвидируется с 1 июля 2021 года.

"По итогам голосования народные депутаты Республики Саха (Якутия) приняли законопроект в окончательном чтении", - сказано в сообщении.

Отмечается, конституционный совет будет состоять из девяти конституционных советников Республики Саха (Якутия), включая председателя, двух заместителей и секретаря-советника. Конституционные советники назначаются парламентом по представлению главы региона.

Уточняется, что председатель Конституционного совета, заместители председателя и секретарь-советник "замещают государственные должности Республики Саха (Якутия), другие конституционные советники осуществляют свою деятельность на общественных началах", уточняется в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе парламента, совет создан "в целях сохранения конституционных традиций Республики Саха (Якутия), укрепления конституционной законности и развития конституционных ценностей правового демократического государства, обеспечения соответствия нормотворческой деятельности и порядка функционирования органов государственной власти Республики Саха (Якутия), органов местного самоуправления и должностных лиц Конституции (Основному закону) Республики Саха (Якутия)".

Мнение эксперта

Данный шаг является продолжением конституционной реформы в стране, считает заведующая кафедрой истории, обществознания и политологии исторического факультета Северо-Восточного федерального университета Ольга Парфенова. "На первом этапе приводили в соответствие конституции субъектов в единое состояние с Конституцией РФ. Теперь, когда это сделано, необходимость в отдельном конституционном суде отпадает. Конституционный совет носит теперь совещательный характер, нежели правоустанавливающий. Правовых споров он рассматривать не будет", - рассказала эксперт.

Речи о сокращении властных полномочий региона не идет, считает политолог. "Конституция республики остается в действии. Ее положения дополнены конституционными поправками, которые были одобрены в ходе голосования летом прошлого года. Если гражданин считает, что его права нарушены, он сразу может обращаться в Конституционный суд РФ", - добавила Парфенова.