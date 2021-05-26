Госдума до конца сессии планирует рассмотреть 74 законопроекта

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены рассмотреть 74 законопроекта в июне, который станет последним месяцем работы весенней сессии и созыва в целом. Это следует из постановления о календаре работы нижней палаты на июнь, который был принят на пленарном заседании в среду.

"Нам осталось поработать в этом созыве июнь. Сейчас в проекте календаря 74 законопроекта, из них девять законопроектов, которые вошли в план реализации послания президента РФ Федеральному собранию", - отметил в ходе пленарного заседания первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Среди этих девяти инициатив в том числе правительственный законопроект о донорстве органов и тканей человека, законопроект о возможности получения второго высшего образования в области искусств, а также инициатива об установлении выплат обучающимся в общеобразовательных организациях со специальными наименованиями.

"Также в рамках реализации положения послания президента планируется рассмотреть правительственный законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, изменения в Бюджетный кодекс в части предоставления бюджетных кредитов - вчера мы рассматривали его в первом чтении, [речь идет] о реструктуризации ранее привлеченных бюджетных кредитов. А также поправки, направленные на решение задачи газификации домохозяйств", - сказал Жуков.

Кроме того, депутаты намерены рассмотреть законопроект об увековечивании памяти советского народа в Великой Отечественной войне, добавил он.