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Лавров 31 мая выступит на открытии конференции по отношениям России и ЕС

Глава российского внешнеполитического ведомства также проведет переговоры с главой МИД Португалии Аугушту Сантуш Силвой и послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 31 мая выступит на открытии конференции по отношениям РФ и ЕС, а также проведет переговоры с главой МИД Португалии Аугушту Сантуш Силвой и послом ЕС в Москве Маркусом Эдерером. Об этом сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"31 мая состоится выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на открытии конференции по отношениям Россия - ЕС. Она организуется Российским советом по международным делам совместно с посольством Португалии и представительством ЕС в Москве", - сказала она.

Как проинформировала Захарова, предполагается, что глава российского внешнеполитического ведомства со своим португальским коллегой и послом ЕС в Москве обсудят перспективы отношений России с Европейским союзом.

Теги
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