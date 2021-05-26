Захарова заявила, что Россия будет добиваться от США строгого выполнения ДСНВ

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия продолжит добиваться от США выполнения всех положений Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), сейчас есть претензии, связанные с переоборудованием Вашингтоном ряда подпадающих под соглашение средств. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается ДСНВ, то у российской стороны действительно имеются конкретные и обоснованные претензии к тому, как его выполняют представители Вашингтона. Однако это связано не с модернизацией ядерного комплекса, а с предпринятым Вашингтоном переоборудованием ряда средств СНВ. "Оно осуществлено таким образом, проведено было так, что не позволяет нам удостовериться в том, что эти средства утратили способность использоваться для применения ядерного оружия, а именно это требование заложено в договоре, - пояснила Захарова. - Мы добиваемся от американской стороны строгого выполнения всех положений ДСНВ, эта работа будет продолжена".

Модернизация ядерных вооружений США не противоречит их обязательствам по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, Москва отслеживает эти действия на предмет соответствия договоренностям по поддержанию стратегической стабильности, подчеркнула Захарова.

"Договор о СНВ не запрещает сторонам производить модернизацию и замену своих стратегических наступательных вооружений при соблюдении ими заложенных в данное соглашение количественных лимитов и некоторых других ограничений. Сам факт проведения Вашингтоном подобных модернизационных мероприятий в отношении своих ядерных вооружений и обслуживающего их комплекса не противоречит международным обязательствам США. Тем не менее мы, безусловно, внимательно отслеживаем усилия США в указанной сфере, включая аспект увеличения ее финансирования, прежде всего на предмет соответствия предпринимаемых Вашингтоном мер задачам поддержания стратегической стабильности", - сказала Захарова.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.