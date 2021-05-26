В МИД РФ заявили, что не следует ждать от Москвы односторонних уступок по ДОН

ВЕНА, 26 мая. /ТАСС/. Ожидать от России односторонних уступок по Договору по открытому небу (ДОН) не следует. Об этом заявил в среду заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Антон Мазур на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Как указал Мазур, из-за выхода из ДОН США, чье участие в нем было в свое время условием его вступления в силу, "договор оказался на грани развала". "Спасти его еще можно, но время для этого стремительно истекает. Россия неоднократно это делала, порой жертвуя своими интересами. Ждать, что мы опять пойдем на односторонние уступки, не следует. Сегодня выбор за Вашингтоном", - говорится в распространенном заявлении Мазура.

Госдума 19 мая единогласно приняла закон о денонсации ДОН. Этот закон включен в предварительную повестку ближайшего пленарного заседания Совета Федерации, которое пройдет 2 июня.

В ноябре прошлого года США официально вышли из соглашения, объяснив свое решением тем, что Россия якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД РФ заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент России внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В последние недели в Москве не раз заявляли о том, что шанс на сохранение соглашения минимален, процесс денонсации займет несколько недель и, вероятнее всего, завершится уже в мае.