В МИД РФ заявили, что безопасность Европы без безопасности России невозможна

ВЕНА, 26 мая. /ТАСС/. Невозможно обеспечить безопасность Европы без безопасности России и ее союзников. Об этом заявил в среду заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Антон Мазур на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

"Следует помнить, что безопасность Европы без безопасности России и ее союзников невозможна. Любой диалог по военно-политическим вопросам и проблематике контроля над вооружениями может вестись только на основе равноправия и взаимного учета интересов и озабоченностей", - отметил он.

"Улицы с односторонним движением здесь не будет", - подчеркнул дипломат.

Мазур обратил особое внимание на то, что США целенаправленно разрушили ряд важнейших международных договоренностей в сфере контроля над вооружениями, продолжая курс на подрыв работы профильных многосторонних форумов. Для вывода контроля над вооружениями из кризиса нужно добросовестно выполнять уже имеющиеся договоренности, терпеливо и конструктивно вести "структурированный диалог", предпринимать шаги по деэскалации напряженности в зоне соприкосновения России и стран НАТО, по предотвращению и урегулированию инцидентов, добавил он.

"Россия, исходя из принципиальной важности восстановления взаимного доверия, укрепления взаимодействия в области международной безопасности, намерена последовательно участвовать в этих усилиях на равных с нашими партнерами", - подчеркнул дипломат.