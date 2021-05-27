Кабмин утвердил систему управления госпрограммами, которая повысит их эффективность

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении с 2022 года новой системы управления госпрограммами (ГП), которая подразумевает изменение подходов к их разработке и реализации. В результате госпрограммы уменьшатся в объеме, обретут однородную структуру и станут более эффективными, сообщает в четверг пресс-служба правительства.

"Для каждой госпрограммы, а также ее отдельных элементов будет сформирован перечень общественно значимых показателей, увязанных с национальными целями развития. Это поможет лучше понять, как реализация ГП влияет на жизнь граждан, насколько эффективно выполняются запланированные мероприятия, - указывается в сообщении пресс-службы. - В госпрограммах также будет выделена проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени. В нее войдут, например, мероприятия, связанные с инвестициями в строительство школ, детских садов, больниц, когда есть возможность определить точные сроки завершения работ и необходимый объем ресурсов".

Отмечается, что в госпрограммах сохранятся реализуемые на постоянной основе мероприятия. "Они, в частности, будут представлены мерами социальной поддержки, которые невозможно завершить как отдельный проект. Речь, например, о пособиях при рождении ребенка", - уточнили в кабмине.

Для более гибкого управления ГП на уровне зампредов правительства будут назначены кураторы, под руководством которых будут действовать управляющие советы. Отмечается, что они смогут оперативно вносить изменения в паспорта программ, поддерживая их в актуальном состоянии.

"Сами госпрограммы станут проще: они уменьшатся в объеме и обретут однородную структуру, - говорится в сообщении. - Положение фиксирует пять основных компонентов, обязательных для всех ГП. Это перечень стратегических приоритетов, паспорт госпрограммы, содержащий цели и показатели с их декомпозицией по регионам, паспорта федеральных, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий (структурные элементы госпрограмм), планы реализации структурных элементов и нормативная "подложка" - акты, необходимые для реализации программы".

Нововведения позволят сфокусировать госпрограммы на достижении национальных целей развития, утвержденных президентом РФ, повысят их эффективность и упростят контроль за реализацией мероприятий, подытожили в пресс-службе кабмина.