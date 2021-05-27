Лавров: Москва надеется на скорое возобновление консультаций глав МИД РФ и "афротройки"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что политические консультации глав МИД РФ и африканской "тройки", в том числе по вопросу проведения второго саммита Россия - Африка, скоро будут возобновлены. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Габона Пакомом Мубеле-Бубейя.

"Пандемия, понятно, вмешалась в реализацию мероприятий, которые были согласованы на сочинском саммите, но тем не менее многие из них в режиме видео-конференц-связи реализовывались и продолжают реализовываться. Мы надеемся, что в самом ближайшем будущем возобновятся и очные контакты, в том числе политконсультации между министрами иностранных дел африканской "тройки" и Российской Федерации, в том числе по вопросу о подготовке к проведению второго саммита", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр напомнил, что, кроме политической декларации, принятой на первом саммите в Сочи, был согласован и подписан меморандум об основах взаимоотношений между правительством РФ и Комиссией Африканского союза. "У нас в министерстве иностранных дел создан Секретариат форума Россия - Африка, который будет работать и работает уже на постоянной основе, в том числе сейчас дорабатывается для передачи в Комиссию Африканского союза план действий по сотрудничеству, - добавил министр. - То есть есть рамочные документы: Декларация и Меморандум об основах взаимоотношений. А сейчас уже готовится документ, излагающий конкретные практические шаги по материализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне".

Второй саммит Россия - Африка пройдет в 2022 году в одной из африканских стран.

Решение проблем Африки

По словам Лаврова, решение проблем Африки требует комплексного подхода, предполагающего скоординированные действия самих африканцев при поддержке мирового сообщества.

"Особое внимание уделили положению дел на Африканском континенте. У нас общее мнение, что для эффективного решения многочисленных проблем, которые здесь сохраняются, необходим комплексный подход, который предполагает прежде всего скоординированные действия самих африканцев при поддержке мирового сообщества", - сказал министр.