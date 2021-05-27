Лавров заявил, что РФ готова содействовать решению проблемы пиратства в Гвинейском заливе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Проблема пиратства в Гвинейском заливе приобретает серьезные очертания, Россия готова участвовать в решении этой проблемы, в том числе под эгидой ООН. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Габона Пакомом Мубеле-Бубейя.

"Подробно говорили о необходимости наращивать потенциал мирового сообщества и конкретно Африканских стран в противодействии терроризму, пиратству в Гвинейском заливе, которое обретает достаточно серьезные очертания", - сказал он.

"На этот счет тоже есть готовность и уже практический результат в том, что касается участия России и Габона в соответствующих усилиях мирового сообщества, в том числе под эгидой ООН", - подчеркнул министр.