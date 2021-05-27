Доходы Цыбульского на посту главы Поморья выросли на 2,1 млн

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Архангельской области Александра Цыбульского за 2020 год увеличились на 2,1 млн рублей и составили 5,8 млн рублей. Декларация о доходах размещена на сайте администрации области.

"Декларированный годовой доход за 2020 год - 5 811 924,22 рублей", - указано в декларации.

Доходы Цыбульского на посту главы Ненецкого автономного округа (НАО) в 2019 г. составили 3,7 млн рублей.

Также губернатор задекларировал квартиру площадью 63,9 кв. м, находящуюся в индивидуальной собственности, и две квартиры, находящиеся в пользовании. Площадь одной из них - 78,4 кв. м, второй - 92,4 кв. м. В 2019 году в декларации Цыбульского значились две квартиры в пользовании площадью 78,4 кв. м. и 117,9 кв. м и одна в собственности - на 63,9 кв. м.

В декларации говорится, что в пользовании несовершеннолетнего ребенка главы находится квартира площадью 138 кв. м.

13 сентября 2020 года Цыбульский был избран губернатором Архангельской области, 2 апреля 2020 года он был назначен врио главы региона, до этого он возглавлял Ненецкий автономный округ.