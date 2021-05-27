Губернатор Орловской области в 2020 году увеличил доходы на 441 тыс. рублей

ТАСС, 27 мая. Губернатор Орловской области Андрей Клычков по итогам 2020 года задекларировал доход на сумму в 3,5 млн рублей, что 441 тыс. рублей больше доходов в 2019 году. Соответствующая декларация опубликована на сайте правительства региона.

"Клычков Андрей Евгеньевич, декларированный годовой доход за 2020 год - 3 млн 512 тыс. 270 рублей", - говорится в документе. В 2019 году Клычков задекларировал 3,071 млн рублей.

В собственности у губернатора Орловской области по-прежнему остался легковой автомобиль ЛУАЗ 967М, за год глава региона сменил мотоцикл Ducati Monster 696 на Honda Rune.

Супруга Клычкова за прошедший год увеличила доход с 18 копеек до 40 тыс. рублей. Она владеет 1/4 долей квартиры площадью 54,5 кв. м. В пользовании у губернатора, его жены и двоих несовершеннолетних детей, как и годом ранее, квартира площадью 386,6 кв. м.

Андрея Клычкова назначили врио губернатора Орловской области 5 октября 2017 года вместо Вадима Потомского, назначенного заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. В сентябре 2019 года Клычков 83% голосов был избран губернатором Орловской области.